Saiu no Wall Street Journal: “O Mistério da Música“, um artigo do crítico de teatro Terry Teachout, que não questiona o que a ciência sabe ou busca para explicar as razões de darmos um significado para a música, mas sim a questão filosófica por trás das emoções que sentimos e que não conseguimos denominar. Diz ele: ” A maioria de nós, por outro lado, vive em um prosaico mundo de senso comum, onde tudo tem um nome e a maioria das coisas têm explicação. É por isso que é tão revigorante estar dentro da presença da boa arte, e porque as maiores obras de arte contêm sempre um elemento de ambiguidade.” Boa. (A il~ustração acima acompanha o texto).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.