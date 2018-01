Um bom texto para algum jornal comprar os direitos e traduzir (pode ser o “Mais”, da Folha, ou o “Cultura”, do Estadão): o The New York Review of Books encomendou ao enxadrista Garry Kasparov a resenha do livro “Chess Metaphors: Artificial Intelligence and the Human Mind“, de Diego Rasskin-Gutman, publicado pela MIT Press.

