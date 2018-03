O mercado underground de doadores de esperma

O espírito do tempo: é o “Oeste Selvagem da doação de esperma”, escreve Rachel Lehmann-Haupt no site feminino Double X: homens oferecendo esperma online — geralmente de graça — para mulheres solteiras, casais de lésbicas, casais impossibilitados de ter filhos porque o homem é estéril e outros que não podem pagar o alto preço dos bancos de esperma tradicionais. (Bom, claro que o que faz os preços dos bancos tradicionais subirem são os testes médicos e os cuidados jurídicos envolvidos, garantias que não costumam ser oferecidas pelo cara que faz propaganda do seu esperma em sites). O que motiva esses doadores? Dica do Pedro S.

