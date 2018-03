O menino é pai do homem

Como será que Adão Iturrusgarai, Angeli, Caco Galhardo, Glauco, Larte e outros talentosos cartunistas brasileiros desenhavam quando eram crianças? É uma pergunta que renderia uma boa matéria visual para uma revista ou um jornal. Nos Estados Unidos, o Museum of Comic Cartoon Art (MoCCA) mandou uma questão semelhante para 25 artistas locais, que vasculharam suas gavetas em busca de desenhos da época em que eles tinham 12 anos. O resultado está na exposição online Now Then. Ótima idéia. Ao lado, trabalho atual de Charles Burns, um dos artistas que está na mostra.

