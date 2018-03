O melhor do luxo

A revista Forbes fez uma matéria sobre “as marcas de luxo mais desejadas”. O resultado saiu depois de uma pesquisa feita pela The Nielsen Company com 25 mil consumidores em 48 países. Neste link, uma galeria com a lista completa (a Gucci é a número 1, segundo o levantamento dos pesquisadores). Aqui, a reportagem completa. Ainda sobre o tema “luxo”, vale olhar este texto publicado pela Portfolio: “If You Can’t Buy It, Rent It“, sobre empresas que alugam produtos caros, como jóias e bolsas. A matéria diz que esse mercado está crescendo.

