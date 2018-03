Quando foi lançado, Blade Runner não foi bem aceito pela crítica. Por isso, a M. K. Productions realizou um filme promocional em 16 mm (acima) para ajudar na divulgação do filme — principalmente durante as convenções de fãs de ficção científica. (via @openculture).

