Arlo Weiner (foto) foi considerado pela revista GQ o “mais estiloso garoto de 8 anos dos EUA”. Ele é filho de Matt Weiner, criador da série de TV “Mad Man”. Neste link, uma galeria de fotos com outros looks do moleque, além do postado acima.

