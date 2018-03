A New Yorker desta semana publicou um trecho do “Livro do Gênesis”, desenhado por Robert Crumb. No site, é só para assinantes. No blog, achei este post, com a foto acima. O Guardian, em março, já anunciava que ele havia terminado o trabalho. Esse a Piauí podia comprar e traduzir.

O livro já aparece na Amazon.