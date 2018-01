O legado de Montebello

Depois de 30 anos ocupando o cargo, o diretor do Metropolitan Museum de Nova York, Philippe de Montebello, anunciou esta semana que vai deixar o cargo. O Wall Street Journal publica hoje uma matéria sobre o assunto, e, o que é melhor, um ensaio de Montebello sobre arte (uma adaptação de uma palestra que ele deu em 2005). Como escreveu Paulo Francis em 1994, no Estadão, “eu gostaria de ser o fantasma do Metropolitan Museum, escondido durante o dia e saindo à noite para olhar o que há.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.