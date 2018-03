Um trabalho realizado pela Harvard University diz o seguinte: 60% dos jovens americanos (adolescentes e jovens adultos, para ser mais preciso) dão pouca atenção ao noticiário do dia-a-dia. Segundo a mesma pesquisa, o rádio é uma fonte de notícias subestimada para todas as idades. Leia aqui o press release da Universidade, que tem um link direto para o relatório “Young People and News”. Muito esclarecedor.

