O jornalismo e a arte de cuidar da imagem

Matéria publicada hoje pelo New York Times diz mais ou menos o seguinte: “Quando Angelina Jolie e Brad Pitt negociaram com a People e com outras revistas de celebridades a publicação das fotos de seus filhos recém-nascidos e uma entrevista, eles estavam buscando mais do que os 14 milhões de dólares (valor estimado) que receberam na negociação. Eles também queriam um pedaço pesado de insumo jornalístico — a promessa de que a cobertura da revista vencedora seria positiva, não apenas naquele momento mas também no futuro. De acordo com o negócio oferecido pela senhora Jolie, a revista vencedora estaria obrigada a publicar notícias que não refletiriam negativamente sobre ela ou sobre sua família, segundo duas pessoas que conhecem os termos do acordo — e que ficarão no anonimato porque as conversas foram confidenciais.” A revista vencedora foi a People. Boa matéria para quem acompanha o mundo da mídia.

