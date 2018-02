Muitos anos antes da internet tornar-se uma realidade ao alcance de todos, o jornal San Francisco Examiner já tentava fazer com que os primeiros usuários de computadores, no ano de 1981, lessem a edição do jornal online. A reportagem em vídeo acima é um achado nostálgico na linha do tempo do jornalismo. No final, a âncora informa que o processo para receber a edição do jornal pela linha telefônica demorava mais de duas horas. Outros tempos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.