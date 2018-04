O isqueiro e o show de rock

Alguém ainda acende isqueiros em shows? Alô? Acho que não. Em Copacabana, durante a apresentação dos Rolling Stones, vi que o celular com câmera faz agora o papel que antes era dos Bics e Zippos da vida. Então tá. No próximo show que você for, acesse este isqueiro virtual pelo browser do seu celular e levante o braço bem alto. No mínimo, você estará fazendo uma homenagem aos milhões de carinhas que já usaram um isqueiro numa ocasião dessas (sem abrir mão da tecnologia, claro. Muito contemporâneo). Via Popgadget.