Muito boa essa campanha publicitária feita para a cerveja mexicana Dos Equis. De certa forma, “O homem mais interessante do mundo” dialoga com as brincadeiras envolvendo o ator Chuck Norris. “Quando está chovendo, é porque ele está pensando em algo triste”, diz a terceira das propagandas que eu coloquei acima. “Seu sangue tem cheiro de colônia”. Boa. Via Alexandre Soares Silva.