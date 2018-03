Fiona Watson, da Survival International, foi convidada pela Funai para ir até Rondônia checar se o “homem do buraco”, como é conhecido um índio que vive solitário na região, estava vivo. Achou o lugar em que ele mora mas não conseguiu vê-lo. O documentarista e indianista brasileiro Vincent Carelli, coordenador do interessante projeto Vídeo nas Aldeias, conseguiu filmá-lo em 1998. A história foi parar no blog da New Cientist.

