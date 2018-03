Num texto curtinho da edição de março, a revista Piauí lembra que, neste mês, o filme “O Grande Lebowski“, dos irmãos Coen, completa 10 anos. A matéria informa que “os personagens falam ‘fuck’ (ou alguma variação) exatamente 251 vezes”. É a deixa para eu postar este vídeo aqui, “The Fucking Short Version“, editado por um fã. Ele selecionou todas as cenas do filme em que o tal “fuck” aparece. O pior é que dá para entender a história toda. Assista.

