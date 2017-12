Está repercutindo no exterior a ação do governo para tentar diminuir o consumo de álcool. O jornal The Christian Science Monitor publicou matéria de seu correspondente, Andrew Downie: “Brazil alcohol ban hard for retailers to swallow — Government tries to limit TV advertising and sales along highways”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.