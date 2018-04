O Google e o jornalismo

Ainda em fase de testes – e apenas nos Estado Unidos – o Google agora permite que sejam postados comentários nas matérias do Google News (mas apenas pelas pessoas que são mencionadas nos textos). A equipe de jornalismo do Google diz: “We’re hoping that by adding this feature, we can help enhance the news experience for readers, testing the hypothesis that — whether they’re penguin researchers or presidential candidates — a personal view can sometimes add a whole new dimension to the story.” Leia aqui. É uma novidade e tanto para o jornalismo. (Atualização: no dia 13 de agosto, o New York Times fez matéria sobre o assunto)