Achei ontem mais um episódio, o terceiro, da série de animações criadas por Simon Tofield, mesmo autor de “Cat-man-do” e de “Let me in“. Quem tem gatos costuma gostar, acho.

