O fim dos jornais impressos

Os gestores de jornais impressos e os estudiosos da mídia podem se interessar pelo texto “End Times“, publicado na edição de janeiro/fevereiro da The Atlantic. É uma matéria sobre o fim do jornalismo impresso focada nos problemas pelos quais o New York Times está passando no momento (as finanças do jornal estão em estado crítico, a circulação recua, a publicidade também e esta semana o jornal começou a vender espaço publicitário na primeira página). O autor lembra que quase todas as previsões sobre o fim do papel no jornalismo diário jogam os acontecimentos para cenários num futuro distante, depois de um gradual período de transição e blablablá. A provocação é lançada no segundo parágrafo: “Mas e se a velha mídia morrer muito mais rapidamente? (…) Especificamente, e se o New York Times fechar, digamos, em maio?”

