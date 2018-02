O New York Times publicou a resenha do livro “The End of Men — And the Rise of Women“, de Hanna Rosin. A autora argumenta que a revolução que as feministas estavam esperando há tanto tempo está acontecendo agora, diante de nossos olhos. Já encomendei o meu exemplar.

