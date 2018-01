Acabo de ver que o Yahoo parou de atualizar para sempre seus “Yahoo Picks” no dia 1 de janeiro de 2008. Uma pena. Eu era usuário desde 1995 ou 96, não lembro bem (naquela época, só uns três computadores da redação do Jornal da Tarde acessavam a internet — e o sistema de buscas do Yahoo ainda não tinha sido engolido pelo Google. Velhos tempos). Neste link, os “picks of the year” de 2007.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.