O caderno “Ideas”, do Boston Globe, publicou uma matéria sobre o “futuro do trabalho” (ou sobre como as pessoas estão repensando o trabalho atualmente). O título e o subtítulo resumem a história toda: “The end of the office… and the future of work — We love to hate the workplace, but we’ll miss it when it’s gone“.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.