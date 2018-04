O fim do conteúdo pago

Boa matéria do site Advertising Age mostra que o modelo de conteúdo pago para o jornalismo na internet se mostrou inviável. A CNN e a The Economist já desistiram. O New York Times e o Wall Street Journal devem ser os próximos. “The paid-content plan had been intended to protect the print edition, but its pricing system was too complicated for consumers and, more important, it restricted traffic and time spent on the site. In June, after dropping the fees, unique visitors to Economist.com beat the previous June by 12%, the magazine said”. Quem cobre mídia poderia especular a respeito desse mercado aqui no Brasil. Daria uma boa matéria para os cadernos de economia.