O fim das enciclopédias

Segundo este texto, “Start Writing the Eulogies for Print Encyclopedias“, as enciclopédias estão sendo as primeiras mídias impressas a serem atingidas, e derrotadas, pela Internet (antes dos livros, das revistas e até dos jornais). O texto destaca que a maior enciclopédia da Alemanha não terá mais edição impressa e disponibilizará, a partir de abril, seus 300 mil verbetes on-line. Editoras da Dinamarca e da França também estão repensando a viabilidade comercial do produto. Bom, eu continuo gostando de folhear a minha “Encyclopaedia Britannica”. Tá meio amarelada, mas funciona bem. Ainda sobre esse assunto, vale a pena ler a reportagem que saiu na edição de hoje do New York Times: “Open-Source Troubles in Wiki World“, sobre os problemas envolvendo a Wikipedia e seu criador, Jimmy Wales (e são vários).

