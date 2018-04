O fim da "Era do Grátis"

Rupert Murdoch já avisou que planeja começar a cobrar pelo conteúdo jornalístico que disponibiliza nos sites de seus muito jornais. Será que esse é o começo do fim da “era do grátis”?, pergunta o título deste texto publicado pelo Guardian/The Observer (que encomendou até um editorial sobre o tema). O Independent também tocou no assunto, que parece estar por toda parte. A Folha de S.Paulo de ontem, inclusive, fez muito bem ao traduzir este texto da Prospect que eu indiquei aqui na semana passada, em que Steve Johnson e Paul Starr “travam um debate acirrado sobre o futuro do jornalismo e o acesso à informação”. Esse assunto vai acabar virando tema de redação em vestibular, pode acreditar.