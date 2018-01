Boa matéria do Los Angeles Times. Pode inspirar uma reflexão. “The end of the critic? — There was a time when they were our arbiters of culture. Those days are gone.” Na foto, Pauline Kael, que foi crítica de cinema da New Yorker. Segundo a matéria, os críticos de hoje não têm mais a influência que ela teve. No começo deste mês sugeri aqui um texto que dizia que os críticos de cinema são “uma espécie em extinção” ( ao menos na mídia impressa).

