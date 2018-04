O Facebook, a professora, os alunos e a dúvida ética

Uma dúvida que apareceu na coluna “O Ético”, de Randy Cohen. “Minha amiga é uma popular professora de oitava série. Ela tem uma conta no Facebook e foi adicionada por muitos de seus alunos, que dessa forma deixaram suas páginas disponíveis para ela. Consequentemente, ela ficou sabendo de um monte de coisas a respeito deles, incluindo os inevitáveis casos de uso de álcool por menores de idade, uso de drogas e algumas questões escolares ocasionais, como cola em provas ou trabalhos plagiados. Ela deve contar tudo para a direção da escola, para a polícia ou para os pais? A escola não tem nenhuma política para lidar com esse problema contemporâneo. A.S., NEW YORK”. A reposta de Cohen (em inglês) neste link. Queria conhecer algumas políticas de escolas brasileiras sobre esse tema.