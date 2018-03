Ótima essa idéia de humor da revista The Atlantic: eles imaginaram como seria o Facebook de grandes líderes mundiais (coisas como “Mahmoud Ahmadinejad entrou no grupo Pessoas Que Sempre Têm De Soletrar Seu Nome Para Outras Pessoas” e por aí vai.) Óbvio que eles tiram um sarro de Kim Jong-il, da Coréia do Norte. Dá uma olhada, a imagem está neste link. Só vendo. (Dica do Ivan Padilla).

