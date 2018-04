O New York Times publicou um texto em sua revista sobre o fenômeno do “êxodo no Facebook”. Ao que parece, a rede de relacionamentos assusta algumas pessoas quando o assunto é privacidade. O artigo diz que o Facebook usa informações dos usuários para vender produtos e serviços — e muitos norte-americanos estão abandonando seus perfis por se sentirem observados por uma espécie de Big Brother.