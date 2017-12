Peguei esta no site da LiveScience: “Marriage: It’s Only Going to Get Worse“. Começa assim: “If your spouse already bugs you now, the future is bleak. New research suggests couples view one another as even more irritating and demanding the longer they are together.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.