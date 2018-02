Boa pauta e bom presente de Natal para os amigos: “The evolution of Sinatra — who himself came to deeply influence both popular singers and jazz instrumentalists — is celebrated in a four-CD set, “Frank Sinatra: A Voice in Time,” (1939-1952), available in stores or at Amazon.com.” Leia matéria publicada hoje pelo Wall Street Journal.

