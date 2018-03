Sugestão de leitura (principalmente para quem gosta de design e de tecnologia): a reportagem “Can the Cult of Bang & Olufsen Last?“, de Rob Walker, publicada na Wired. A questão principal da matéria: “por décadas, a empresa dinamarquesa de eletrônicos Bang & Olufsen deslumbrou seus seguidores com uma visão ousada do futuro. Poderá ela sobreviver ao mundo da Apple?”

