Do meu baú de textos: um perfil do coronel Ararigbóia Felisbino Mazarin Delecródio, que comanda (ou comandava, não sei) o Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte de São Paulo, único no planeta a ostentar o ISO 9001. Lembrei dele ao ler as notícias sobre “Tropa de Elite” nos jornais de hoje. Foi escrito por Renato Modernell e publicado no site da AOL (o link sumiu junto com o portal, mas eu guardei uma cópia do arquivo original).

