O cardápio de outubro da "Wired"

Em algumas ocasiões o vento sopra de um jeito que tudo dá certo. A pauta da edição de outubro da Wired é um desses momentos. É uma das melhores edições que eu já vi, com muito material que pode encaixar bem nos “espelhos” das publicações brasileiras. Destaco a entrevista com Ridley Scott sobre Blade Runner; a reportagem sobre o pessoal que está por trás do game “Rock Band” (os mesmos de “Guitar Hero”), que será lançado até o fim do ano; a entrevista com Oliver Sacks, que está lançando o livro “Musicophilia: Tales of Music and the Brain”; uma matéria sobre Mark Zuckerberg e o seu Facebook; e a matéria sobre o prêmio de US$20 milhões que o Google está oferecendo para a primeira equipe do setor privado que conseguir colocar um robô em solo lunar. Ah, a capa é sobre o etanol.

PS: Tem até uma página sobre o Joy Division.

