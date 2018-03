Quem gosta de arte pode se interessar pelos vídeos que estão disponíveis no canal do Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA) no YouTube. O MoMAvideos traz material sobre exposições, entrevistas com artistas e curadores, performances e também explora os bastidores do museu. Vale olhar.

