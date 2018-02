Na “New Yorker” desta semana, sugiro o texto de Sasha Frere-Jones sobre David Bowie: “Labyrinth — The path that leads from David Bowie to us“. “O atual nível de interesse em Bowie reflete um tema maior na música e na cultura pop”, escreve Jones.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.