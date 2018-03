No New York Times de hoje, caderno de Estilo, uma matéria sobre “shorts para usar no trabalho”. Dizem que está (ou vai estar) na moda. Neste link, uma galeria de fotos com vários exemplos para você escolher (fotos de desfiles e de situações reais de escritório, lá nos Estados Unidos).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.