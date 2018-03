Esta reportagem do New York Times (que está na lista das mais lidas) identifica uma mudança na rotina dos americanos: a tecnologia está avançando na hora do café da manhã. Muita gente está acordando e indo para a frente dos computadores. Como diz o título da matéria, “o café pode esperar. A primeira parada do dia é online.” Tem muito brasileiro nessa, também. Bom dia.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.