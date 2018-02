"O avião! O avião!"

Até que repercutiu bem o post do dia 20 de agosto sobre um site imobiliário que vende ilhas do mundo todo, inclusive daqui do Brasil. A edição número 1 da Revista da Semana, que aliás é leitura obrigatória para media junkies como eu, noticiou o fato e gentilmente mencionou o Desculpe a Poeira. O Estadão de hoje fez várias retrancas ótimas sobre o tema, como esta aqui, afirmando que “a internet tem ajudado estrangeiros a encontrar ilhas ou praias particulares” no Brasil. Só faltou dar o endereço dos sites, como o tal Private Islands Online.

