Fundada por William Phillips e Philip Rahv em fevereiro de 1934, a revista Partisan Review, de artes e política, surgiu inicialmente como uma alternativa à publicação do Partido Comunista americano, a New Masses. Agora você pode avaliar o impacto da Partisan acessando um arquivo com 70 anos de textos publicados, um oferecimento do Howard Gotlieb Archival Research Center, da Universidade de Boston. [via @openculture].

