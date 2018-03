Mais uma coleção de capas de livros, desta vez encontrada no site The Book Cover Archive. Gostei. É uma boa fonte de referências visuais. Os livros estão indexados e podem ser procurados pelo nome do autor, do ilustrador, do designer, do fotógrafo (e até mesmo pela tipologia usada).

