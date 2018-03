O espírito do tempo: duas publicações diferentes abordaram um tema semelhante, o anonimato na internet. A New York fez reportagem mostrando que está cada vez mais fácil viver uma vida dupla. A revista encontrou um homem casado que marca encontros com gays pela web. A Time escreve sobre John Mackey, CEO da Whole Foods, que postava mensagens públicas na página de finanças do Yahoo falando sobre a empresa dele, usando um pseudônimo. “Quando você posta na internet, ninguém sabe se você é um CEO ou um Zé Mané. Isso é ruim?”, pergunta a revista. O assunto pode render.

