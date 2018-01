As empresas de mídia já perceberam que suas ferramentas de publicar blogs são bem ruins. O New York Times parece estar querendo mudar esse cenário: “Automattic, the commercial arm of the popular WordPress publishing platform for blogs, has received $29.5 million in financing from four companies, including a small portion from The New York Times Company.” Os principais concorrentes do WordPress são o Blogger (usado por este blog aqui) e o TypePad. Leia.

