"NYT" acabará com serviço pago no site

Tudo indica que o jornal The New York Times desistirá de cobrar dos internautas pelo acesso aos textos de colunistas e de outros conteúdos premium. “Demorô”, diria meu amigo. “Depois de muito debate, os executivos do jornal – incluindo o publisher Arthur Sulzberger Jr. – decidiram acabar com o serviço de assinaturas TimesSelect, mas ainda precisam fazer o anúncio oficial”, diz matéria publicada no New York Post. E, pelo visto, o Wall Street Journal será o próximo, como escrevi neste post anterior.

PS: O Communications Industry Forecast diz, entre outras coisas, que “Internet advertising is expected to become the largest ad segment in 2011, surpassing newspapers.” Leia aqui.