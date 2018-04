"Nossos comerciais, por favor"

No New York Times de hoje tem uma matéria bacana sobre o novo status que os comerciais de TV ganharam com a internet, depois que a banda larga se popularizou. Existem vários sites que exibem filmes publicitários criativos como uma forma de entretenimento. É o caso do Veryfunnyads.com, só para dar um exemplo. “It’s a very straightforward premise: You’re going to have a funny experience, and you’re going to have it every 30 seconds,” diz Ken Schwab, vice-presidente de programação da TNT networks. O diretor de criação da MRM Worldwide tem um ponto: “The difference between “watching a commercial on a Web site and in your living room is that online is “an opt-in audience; you’re choosing to be there.” Boa pauta.