Sugestão de leitura: a resenha do livro “Teaching Your Children Well — Parenting for Authentic Success“, de Madeline Levine, publicada no suplemento dominical de livros do New York Times. O livro, segundo o texto, foi escrito por uma especialista que conhece o melhor da nossa natureza — o amor profundo dos pais e a verdadeira preocupação com seus filhos — e o pior da nossa cultura de influências competitivas e materialistas. Levine trabalha com adolescentes que estão esgotados, zangados e tristes enquanto competem por vagas num punhado de grandes faculdades, e com os pais deles que não conseguem orientá-los. “Nossa versão atual do sucesso é um fracasso”, escreve Levine. “É um preciso diagnóstico clínico”, diz o Times.

