Sugestão de leitura: o ótimo texto de Adam Gopnik, da New Yorker, sobre livros de gastronomia. Leia “What’s the recipe? — Our hunger for cookbooks” (em inglês). A pergunta de Gopnik: será mesmo possível aprender a cozinhar usando um livro?”

