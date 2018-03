Cada país com seus problemas políticos: o San Francisco Weekly revelou nesta matéria que o governo da Califórnia gastou dinheiro do contribuinte treinando funcionários de sites pornográficos, como o www.fuckingmachines.com. Pelo visto, tudo dentro da lei, graças à California Employment Training Panel (ETP), uma agência criada para tornar os negócios do estado mais competitivos. Por causa da matéria, a fonte secou.

