No trânsito, com um Smart Fortwo

“A classic problem in Euclidean geometry—how to fit more cars into Manhattan—has been solved”. Assim começa o texto de David Owen para a seção “The Talk of the Town”, na New Yorker desta semana, sobre o Smart Fortwo, carro fabricado pela DaimlerChrysler. É uma solução para o problema infernal do trânsito nas grandes cidades. Há oito anos sendo vendido na Europa, chegará ao mercado dos Estados Unidos em janeiro de 2008. E o Brasil? E São Paulo? O governador deveria dar algum incentivo fiscal para os fabricantes se animarem a montar a engenhoca por aqui. Todo mundo agradeceria.

